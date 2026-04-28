Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Compartir







El editorial de 'El programa de Ana Rosa' se ha centrado en una crítica política, tomando como punto de partida el aniversario del gran apagón eléctrico en España, para cuestionar la gestión del Gobierno y la falta de asunción de responsabilidades en distintos ámbitos.

"Buenos días. Seguro que ustedes recuerdan qué estaban haciendo el 28 de abril de 2025. 12 y 33 del mediodía. España se va a negro. En unos segundos se pierden 15 Gigavatios y los sistemas de protección no pueden detener la cascada que adentró a España en el corazón de las tinieblas. El horror. Al país se le funden los plomos, dejando a 50 millones de personas sin luz. Ese día descubrimos que España no era un país verde, sino que la política energética del Gobierno está muy verde. Un año después del Gran Apagón ya tenemos explicaciones", ha comenzado Ana Rosa Quintana, recordando el día del apagón.

Ana Rosa Quintana: "España no es un país verde, sino que la política energética del Gobierno está muy verde"

"Unas explicaciones en forma de un documental que pagamos todos y que Red Eléctrica de España publica en Youtube. Otra vez se recurre al relato, el relato de la elusión de responsabilidades. Beatriz Corredor no concede entrevistas pero sale en un ejercicio de propaganda asegurando que la culpa fue de terceros y que fue imprevisible", ha afirmado la presentadora.

"El cero energético se traduce en el cero responsabilidades y en el cero dimisiones. El presidente de Adif asegura que no va a dimitir y que no ve ningún fallo en su actuación. Red eléctrica se autoexculpa por el apagón, Adif se autoexculpa por Adamuz y el Gobierno se autoexpulsa por la falta de presupuestos. Los pospone una vez más y asegura que es por culpa de la guerra de Irán. ¿Y los tres años anteriores? ¿También había guerra? Esto ya no es un relato, esto son los cuentos infantiles de los Hermanos Grimm. El Gobierno aprobó un decreto sobre los alquileres que sabían que no iba a salir adelante. Fue un paripé", ha añadido en directo.

PUEDE INTERESARTE Un año del gran apagón que dejó a España sin red eléctrica: de la falta de luz a la ausencia de respuestas sobre las causas exactas

"Y en el cuento ‘Matar a Balas’, ahora entendemos por qué la fontanería del PSOE quería acabar con el teniente coronel de la UCO mediante un relato que acabase con su imagen. Balas declara que la trama tenía acceso directo al presidente y que el viaje de Delcy a España hubiera sido inviable sin el visto bueno de Sánchez. Moncloa siempre puede rodar otro documental exculpatorio sobre la corrupción, o sobre lo que ocurrió en el comité federal de 2016. El título: 'La urna tras la mampara", ha concluido.