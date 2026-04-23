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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha hecho foco en el acuerdo de Vox y Aragón.

"Buenos días. Feliz día de Aragón, de Castilla y León y de Sant Jordi. Nos esperan días de análisis de texto con el concepto "prioridad nacional" tras los acuerdos del PP y Vox en Extremadura y Aragón. Mientras, surge otra acepción: Prioridad nacional a la catalana. Los socialistas centran su prioridad nacional en la creación de dos países, España por un lado, y Cataluña, por otro, como dejó claro ayer el presidente del Gobierno en el Congreso de los diputados. Illa se muestra partidario de la regularización masiva de inmigrantes pero el catalán será requisito para renovar el permiso de residencia, por lo que si no saben catalán serán expulsados al país vecino llamado España, como dice Sánchez para contentar a Junts, ese partido que según la vicepresidenta Yolanda Díaz, es clasista y racista y además pide elecciones. Hoy se celebra Sant Jordi, la fiesta de la Literatura", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "La declaración del exgerente del PSOE en el Supremo ha sido todo un cuadro"

La presentadora ha continuado: "En foros secesionistas circula un cartel que anima a quemar los libros de Eduardo Mendoza. Si el marciano que protagoniza 'Sin Noticias de Gurb' aterrizase hoy en España se encontraría que en la parte del planeta llamado Ferraz es normal que un gerente firme facturas con cantidades de dinero desorbitadas pero sin concepto alguno. Mariano Moreno, que no es Cantiflas, sino el exgerente del PSOE y actual presidente de la Empresa del Uranio, donde también ejerció un cargo Leire Díez, ha hecho unas declaraciones radioactivas. Justo cuando Rajoy tiene que responder si él es el M. Rajoy de los sobres con dinero en B, asegura que en la Caja 570 del PSOE, que es en la que se registra el dinero en efectivo, no había chistorras, es decir, billetes de 500, pero pagaba a gusto del consumidor a cualquiera que pasase por caja".

"La declaración del exgerente del PSOE en el Supremo ha sido todo un cuadro. También sabemos que Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, otro cargazo de más de 200.000 euros al año, como el del Uranio, ha reconocido haber llamado Aldama por orden de Koldo para tratar el rescate de Air Europa. A Aldama nadie lo conocía en el Gobierno, pero estaba en todas las reuniones. Era el hombre invisible. Esto sí que es transparencia", ha sentenciado en directo.