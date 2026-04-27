Los nuevos trenes que se incorporen en el futuro contarán con la tecnología denominada “última milla”

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El próximo 28 de abril se cumple un año del apagón eléctrico global que paralizó todos los servicios dependientes de la energía, incluida la red de metro. A raíz de aquel incidente, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha dedicado los últimos doce meses a revisar en profundidad su estrategia y sus protocolos, con el objetivo de reforzar la seguridad energética y operativa del sistema y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones similares.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha señalado que este periodo ha servido para extraer aprendizajes clave y evitar que un episodio de este tipo vuelva a repetirse. En particular, se han analizado las carencias detectadas en los primeros momentos del apagón, cuando la falta de suministro.

Generó importantes dificultades en la gestión de la red

Entre las principales medidas adoptadas destaca el diseño de un sistema que permitirá desplazar los trenes detenidos en los túneles hasta la estación más cercana. Para ello, se prevé la instalación de generadores con autonomía ilimitada capaces de suministrar energía suficiente para garantizar este movimiento y evitar evacuaciones por las vías.

Estos generadores no solo facilitarán el traslado de los trenes, sino que también asegurarán el funcionamiento de los sistemas esenciales en las estaciones durante todo el tiempo que dure una interrupción del suministro eléctrico. Entre estos sistemas se incluyen la megafonía, las comunicaciones internas, los ascensores, las salas técnicas y la iluminación.

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El plan también contempla reforzar la autonomía energética del Centro de Control de Metro mediante la instalación de un generador específico, que permitirá mantener el control y la operación de la red en todo momento. Este equipo ya ha sido adjudicado y está previsto que entre en funcionamiento a lo largo de este año, mientras continúa el proceso de licitación del resto de sistemas de generación.

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La tecnología denominada “última milla”

Además, los nuevos trenes que se incorporen en el futuro. Este sistema permitirá que los convoyes, en caso de corte eléctrico, utilicen su propia reserva de energía para recorrer la distancia necesaria hasta la estación más próxima. De este modo, se podrá evacuar a los pasajeros directamente en el andén, reduciendo tiempos de rescate y eliminando la necesidad de caminar por las vías.

Durante este último año, TMB también ha reforzado los sistemas de comunicación en situaciones de emergencia, garantizando el funcionamiento continuo de la megafonía. Asimismo, se ha instalado nueva señalización de emergencia en los túneles para facilitar las evacuaciones y se han incorporado recursos como sillas y literas para asistir a personas con movilidad reducida.

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Por otro lado, se han revisado los protocolos de actuación de la red de autobuses y se ha duplicado el sistema central de radio TETRA, que ya demostró su eficacia durante el apagón al permitir mantener la comunicación entre el centro de control y los conductores.