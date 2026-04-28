Angy, de A Coruña, protagoniza una jugada magistral en ‘¡Allá tú!’ semanas antes de su boda

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Tras 43 programas disfrutando en ‘¡Allá tú!’ y reclutando personal para su inminente boda, Angy, de A Coruña, ha salido a jugar a esto de las cajas. La concursante gallega ha disfrutado, ha bailado, se ha arriesgado y hasta ha tirado el ramo de novia en un programa divertidísimo.

En compañía de su padre, Angy ha ido abriendo cajas y el destino ha querido que se quedara casi sin cajas rojas, teniendo todavía intactas todas las verdes. Un panel increíble que ha molestado un poquito a la banquera, quién no hacía más que insistirle para que cambiara su caja.

Angy ha tenido claro que con el panel que tenía, no podía dejar de jugar y de disfrutar en su último día en ‘¡Allá tú!’. Ha ensayado el camino hacía el altar del brazo de su padre y hasta ha lanzado el ramo de novia. Un ramo que se ha convertido en el protagonista de una trama de película de los 80 con Catimari, de Illes Balears, y Miriam, de Badajoz.

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La concursante ha pedido consejo en dos ocasiones porque no podía dejar de jugar con un panel tan bueno. De hecho, Juanra Bonet le ha soltado un: “Tienes un panel para hacerse un selfie”. Pero… ¿Le ha acompañado la suerte hasta el final? ¿Ha cambiado su caja por la número 21? ¿Qué escondía su caja? Dale al PLAY y descubre cuál ha sido el final de la jugada de Angy, de A Coruña.

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