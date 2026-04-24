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El número nueve marca la jugada de Joaquín, de Murcia, en ‘¡Allá tú!’: “No me lo creo”

El número nueve marca la jugada de Joaquín, de Murcia, en ‘¡Allá tú!’: “No me lo creo”
Joaquín, de Murcia, y su hermana al abrir la caja número 9 en '¡Allá tú!'. telecinco.es
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Joaquín, de Murcia, ha jugado en ‘¡Allá tú!’ con el objetivo de conseguir dinerito para comprarle un precioso ajuar a su bebé Minerva que está a punto de nacer. Una jugada que ha vivido al lado de su hermana y que ha contado con el número 9 como protagonista. Un número que estaba presente en la oferta de la banquera y que escondía una sorpresa que no esperaba: “No me lo creo”.

Joaquín ha jugado sus cajas en ‘¡Allá tú!’ según lo que le marcaba el azar de ir sacando las bolas del bingo de la familia de una bolsita negra. Su esposa es una gran aficionada al bingo y ha querido rendirle su particular homenaje. La jugada se ha ido complicando por momentos, pero los 150.000€ seguían intactos.

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El concursante tenía en su poder una carta de la baraja cuyo número no ha querido desvelar hasta el final de su jugada. Una jugada en la que se ha plantado al escuchar la cifra de 9.009€. Finalmente, nos ha confesado que el número de la baraja que se encontró y que era la única carta que estaba intacta, era el nueve.

Juanra Bonet le ha propuesto seguir jugando de manera ficticia para comprobar qué hubiera pasado si hubiera decidido jugar hasta el final y Joaquín, de Murcia, ha terminado con la caja número 9 en su poder y alucinando al comprobar lo que había en su interior. Dale al PLAY y descubre cómo ha sido la jugada.

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