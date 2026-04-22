El oráculo de la sabiduría de ‘¡Allá tú!’ entrega su corana tras protagonizar una desastrosa jugada

Adri, de Barcelona, recibe la oferta de la banquera más baja de la historia de ‘¡Allá tú!’: “Me da vergüenza”

Compartir







Tan solo unos minutos después de celebrar con confetis que estaba viviendo su programa 50 en ‘¡Allá tú!’, Jahel, de León, ha sabido que lo iba a vivir jugando y con mucha resignación ha aceptado que la maldición del veterano se iba estaba apoderando poco a poco de su panel: “¡Qué desastre!” .

El destino ha querido que Jahel saliera a jugar el día que cumplía 50 años en el concurso y que lo hiciera junto a su prima. El veterano y oráculo de ‘¡Allá tú!’ estaba deseando comenzar a abrir cajas y jugar con el objetivo de ampliar su negocio de tatuador, pero destino le tenía una sorpresa no muy grata para él.

Jahel ha visto como las cajas verdes se iban esfumando y su jugada se complicaba, pero no ha perdido la esperanza. Juanra Bonet lo ha intentado todo para que la suerte del veterano cambiara: ha pedido amuletos a los concursantes, al público, las llaves del coche de un cámara, le han hecho un ritual de piropos… Pero nada parecía funcionar.

La banquera le ha propuesto subir su oferta 2.000€ si el concursante se atrevía a bailar, pero Jahel ha querido seguir jugando hasta el final. ¿Habrá cambiado su suerte? ¿Ha podido jugar a las provincias? ¿Cuál ha sido la última oferta de la banquera? Dale al PLAY y descubre cómo ha sido la maldición que ha caído sobre el tatuador de León.

Descubre la jugada completa de Jahel en el programa completo en Infinity