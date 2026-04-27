Nayra, de Ceuta, se estrena en ‘¡Allá tú!’ nada más llegar: “Son los tres números que más me gustan”

Nayra asegura que es capaz de adivinar el horóscopo de la gente solo con mirarles a los ojos

María, de Cádiz, cumple el sueño de Palmira, la señora del público de ‘¡Allá tú!’: “Es mi primera caja”

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Nayra, de Ceuta, se ha estrenado en ‘¡Allá tú!’ por todo lo alto. Tan solo unos segundos después de presentarse con la L de novata y contarle a Juanra Bonet que su habilidad secreta era adivinar el horóscopo de las personas, ha descubierto que su nombre estaba dentro del sobre.

Nayra ha jugado junto a su prima y no se le ha dado nada mal. La concursante no ha dudado en ir triturando las ofertas de la banca una por uno, pero en el momento que ha salido la caja negra, la cosa ha comenzado a torcerse. La concursante se ha mostrado muy optimista, pero no terminaba de adivinar nada.

Nayra tenía dentro de un sobre rosa el orden de los números que quería ir abriendo y al final se ha quedado con sus tres números preferidos en juego. ¿Cuánto ha ganado? ¿Qué escondía su caja? Dale al PLAY y descubre cuánto se ha llevado la concursante en su primer y último día en ‘¡Allá tú!’.

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