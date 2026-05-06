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Isa Pantoja se sienta en el plató de '¡De viernes!' y responde a todo en su entrevista más esperada: ''Necesito que mi madre me pida perdón''

Isa Pantoja se sienta en el plató de '¡De viernes!' y responde a todo en su entrevista más esperada: ''Necesito que mi madre me pida perdón''
Isa Pantoja. Telecinco.es
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Tras su scoop la semana pasada, Isa Pantoja da un paso al frente y se sienta en '¡De viernes!' para conceder una de las entrevistas más esperadas. La hija de Isabel Pantoja responderá en directo a todas las preguntas que aún no tienen respuesta y hablará largo y tendido sobre el acercamiento familiar entre su madre y su hermano, entre otros asuntos.

Isa Pantoja asegura que necesita que su madre le pida perdón: ''No sé si ella tiene la capacidad de tener la humildad de decir 'Te quiero y perdona por todo lo que ha pasado''. No te pierdas la entrevista, el próximo viernes 8 de mayo a las 21:45h, en Telecinco.

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