Miguel Salazar Madrid, 20 ABR 2026 - 21:09h.

Compartir







Silvia trabajaba en un bazar. Tenía una vida completamente normal, que califica de "sana" y donde el deporte y la buena alimentación no faltaban. Pero un día pasó algo totalmente inesperado. Dice que la música que escuchaba en su puesto era "muy monótona".

"La escuchaba a todas horas, empecé a oír cosas que no se producían", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Pero en aquél momento decidía no contárselo a sus padres. Solo sus amigos y su pareja eran conocedores de lo que le ocurría.

El médico pensaba que era "ansiedad"

Estuvo durante un mes con esos sonidos -entre los que se encontraban voces ficticias- en su cabeza, hasta que acudió al médico. "Me dijo que podía ser ansiedad, sabia que era algo raro", señala. Le recetaron unos ansiolíticos que nunca probó, pero todo cambió cuando una noche se despertó llorando. Sus padres le llevaron al hospital, donde le ingresaron en psiquiatría.

Pero tampoco era un brote. Tras una fiebre, descubrieron con pruebas que lo que padecía era una encefalitis autoinmune por el que casi pudo perder la vida. "Estuve en coma mes y medio", cuenta.

La enfermedad que superó se caracteriza por ser un trastorno cerebral grave en el que el sistema inmunitario ataca por error a las neuronas. A Silvia se le olvidó hasta la forma de hacer un nudo. Pero su madre le enseñó, tras despertarse del coma, a aprender de nuevo a ello.

Silvia ha querido agradecer a sus padres en 'El diario de Jorge' su increíble muestra de amor al apoyarla en todo momento durante su ingreso por la enfermedad. "Los valoro mucho, han estado ahí siempre", expresa.