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Jonald (36 años, Barcelona) llegó a España con todas sus ganas para empezar de cero tras una dura experiencia en su país, Perú. El hostelero comenzó sus andaduras por el mundo empresarial cuando tenía solo 17 años, pero tuvo que huir tras ser amenazado de muerte.

"Tuve problemas con la mafia", le traslada a Jorge Javier Vázquez como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. Dice que, le iba todo genial hasta que recibió amenazas. "Me abrí muchos restaurantes hasta que luego la mafia me robaba", relata en 'El diario de Jorge'.

Las amenazas de muerte que sufrió

Una voz se enteró de que era el dueño de un restaurante conocido y, tras ello, empezaron las duras experiencias. "Me pedían cupos, me rompieron la cabeza con la cancha de la pistola. Casi no la cuento", cuenta en el programa de Telecinco.

Así que Jonald prefirió mantener su vida fuera de peligro y abandonó su camino. "Con 70 dólares llegué a El Raval", dice. Tenía 27 años cuando llegó a España, donde pudo rehacer su vida y consiguió trabajo. Más tarde, pudo tener fondos para abrir su propio negocio y recuperarse económicamente.