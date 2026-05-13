Miguel Salazar Madrid, 13 MAY 2026 - 17:10h.

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Tamariz es uno más de la familia para Chechu, un vecino de San Sebastián de los Reyes. Este toro bravo pasea "como Pedro por su casa". Ve la televisión, juega con otras mascotas y camina tranquilamente por el salón.

Tamariz pasea y... ¡hace sus necesidades en directo!

En 'El tiempo justo', el reportero Carlos Garayoa se ha enfrentado a cualquier miedo y ha ido junto a un cámara al hogar de Chechu. A muy poca distancia se encontraba Tamariz, que de un momento a otro ha hecho sus necesidades en pleno directo. "No es 'un pis' de gato eso...", reaccionaba entre risas el presentador Joaquín Prat.

Chechu reconoce que tiene "un vínculo especial" con Tamariz. "Lo tuve que criar a biberón", comparte. Pese a que la probabilidad de que ocurriese algo inesperado durante la conexión era muy baja, su dueño aclara que el riesgo estaba presente. "No te aseguro nada", afirma.

El dueño del toro de lidia detalla que ha habido momentos de bastante tensión cuando él no está en la casa. "Si no estoy yo, hemos tenido sustos con gente. Hay que tener cuidado", aclara en el programa de Telecinco.

Tamariz pesa 4.200 kilos y es, como cualquier perro o gato que podemos tener como animal de compañía, un ser muy querido para Chechu.