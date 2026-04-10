Miguel Salazar Madrid, 10 ABR 2026 - 17:33h.

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El diputado de Más Madrid Samuel Escudero denunció en la Asamblea de Madrid un caso de discriminación hacia la comunidad gitana. Lo ha sufrido su propia familia. El político cuenta que su sobrino de 6 años falleció y en el tanatorio de la M40 le dijero que no había salas disponibles para ellos "porque son gitanos".

A su familia le negaron la posibilidad de tener una sala "por ser gitanos"

"¿Acaso nuestro dolor vale menos?", se cuestionó Escudero. Joaquín Prat, el presentador de 'El tiempo justo', ha querido alzar su voz ante el caso que denunciaba el político. Lo ha hecho después de que le programa conectase en directo con María, Antonia, Mama Kika y Bubu desde Almería.

"Nuestro sentimiento es puro racismo, todo el mundo tiene derecho a ser llorado por su familia y no negarle velatorio por racismo", lanza María como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Antonia aseguraba, en línea con la otra, que "todos tenemos derecho a un velatorio y entierro digno".

Al dolor de la pérdida del menor, se le sumó a la familia el sentimiento de indignación por un episodio de discriminación en unos momentos tan duros. "Entiendo perfectamente la indignación de estas tres mujeres y de toda la comunidad gitana. Negarle una sala en el velatorio por ser gitanos es racismo", comparte Joaquín Prat en el programa de Telecinco.