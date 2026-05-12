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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha destacado la gestión del gobierno en la crisis del Hantavirus y el primer contagio de un español.

Ana Rosa Quintana: "¿Qué eficacia es esa en la que no se hicieron pruebas PCR y solo se chequearon los síntomas, como la tos o los estornudos?"

"Buenos días. Misión cumplida. Así da por zanjada la crisis del hantavirus la ministra de Sanidad. El ministro de Exteriores también pedía un aplauso para sí mismo por la gestión de esta superproducción digna del desembarco en Normandía que un ensayo general para cuando venga una pandemia de verdad. Tras los selfies de los tres ministros desplazados a Canarias, llegaba la noticia del primer español contagiado. Mónica García dio por "completada" la misión señalando: "España cumplió con eficacia, transparencia y humanidad". Vamos por partes: Eficacia: ¿Qué eficacia es esa en la que no se hicieron pruebas PCR y solo se chequearon los síntomas, como la tos o los estornudos?", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Esto sumado al caos institucional desde el primer momento ofreciendo al Gobierno canario la información con cuentagotas. Transparencia: El Día de Tenerife publica hoy que Sanidad ocultó un positivo en la travesía del Hondius, aunque el paciente, un americano, fue evacuado en solitario y aislado. Humanidad: ¿Qué humanidad se quiere cuando en medio de esta crisis mueren dos Guardias Civiles persiguiendo a narcos y sale la candidata del PSOE en Andalucía dice que ha sido un accidente laboral? María Jesús Montero, con una frialdad insólita calificaba de accidente laboral la muerte de los dos agentes, como si se les hubiera caído encima un andamio. Y siguen sin considerar profesión de riesgo perseguir a delincuentes que tienen armas de guerra contra los que si siquiera pueden disparar para defenderse".

"No vimos respuesta eficiente del Gobierno en la dana, ni en los incendios, ni en el apagón, ni en el accidente de Adamuz. El si quieren ayuda que la pidan en esta ocasión no se ha aplicado. El Gobierno ofrece ayuda cuando le conviene. Hoy comparecerán el director de la OMS, Tedros, de infausto recuerdo en su deficiente gestión del coronavirus, y Pedro, dándose palmaditas en la espalda. Un win-win. Lo que habrá que poner en cuarentena es el relato que nos cuenten hoy", ha sentenciado en directo.