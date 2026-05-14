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Rocío Muñoz, amante de Omar Montes, se sienta en plató con las pruebas de su embarazo: en '¡De viernes!, a las 21:45h

Rocío Muñoz, amante de Omar Montes, se sienta en plató con las pruebas de su embarazo: en '¡De viernes!, a las 21:45h
Rocío Muñoz. Telecinco.es
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Desde hace unos días, el nombre de Rocío Muñoz está en boca de todos después de que la esteticista madrileña afirmase estar embarazada de Omar Montes.

Una semana después de su scoop en '¡De viernes!', Rocío da un paso al frente y se sienta en el plató del programa con las pruebas de su embarazo dispuesta a responde a todas las preguntas que aún quedan en el aire.

No te pierdas su entrevista, el viernes a las 21:45h, en '¡De viernes!'

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