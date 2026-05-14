¡No te pierdas la entrevista más esperada! Este viernes a las 21:45h, en Telecinco

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Desde hace unos días, el nombre de Rocío Muñoz está en boca de todos después de que la esteticista madrileña afirmase estar embarazada de Omar Montes.

Una semana después de su scoop en '¡De viernes!', Rocío da un paso al frente y se sienta en el plató del programa con las pruebas de su embarazo dispuesta a responde a todas las preguntas que aún quedan en el aire.

No te pierdas su entrevista, el viernes a las 21:45h, en '¡De viernes!'