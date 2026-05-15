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Años 70. La revista 'Interviú' supuso una auténtica revolución a todos los niveles: social, político, mediático... María Antonia Laparte, la madre de la periodista y colaboradora de 'El tiempo justo' Leticia Requejo ha compartido en directo los misterios del medio cuando era su secretaria general.

En el 76 da sus primeros pasos y, con ello, "se trabajó mucho" como comenta Laparte, que entró dos años más tarde. En el vídeo superior al cuerpo de esta noiticia la madre de la colaboradora echa la vista atrás y detalla qué supuso 'Interviú' para la sociedad española que salía de una dictadura.

"Creo que 'Interviú' fue muy valiente. Se sacaba todo y había presiones, empezando por presidente del grupo ZETA Antonio Asensio", comparte María Antonia Laparte en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

Las llamadas de los políticos a 'Interviú'

Esas presiones venían, como ella misma explica, por parte del Gobierno y "de gente importante" que temían por lo que pudiese publicar el medio. "Había muchísimas llamadas todos los días", cuenta la madre de Requejo.

Una de esas conversaciones que más le llamaban la atención eran las que tenían con los políticos. "En la época de Suárez los ministros me parecían muy cercanos", ha confesado Laparte.