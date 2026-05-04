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¿Es solo una crisis o una ruptura lo relativo a la situación actual del matrimonio formado por Jota Peleteiro y Ajla Etemovic? Tras dejar de seguir esta a su chico, hemos podido conocer que una y otro están pasando por un mal momento. Así se lo ha hecho saber Etemovic al periodista Iván García, al que le ha confirmado que existe una "crisis" con el que algún día fue pareja de Jessica Bueno.

Las dos versiones sobre la misma crisis

"Me habla de crisis, pero no de ruptura defintiiva. No sabe ella misma el futuro que le espera como pareja", traslada García como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Leticia Requejo, colaboradora del 'El tiempo justo', desvela los motivos por los que una y otro no están pasando por una buena situación.

"Parece que no tiene vuelta atrás. Por las dos partes hay versiones distintas", comparte la informadora. Por un lado, las fuentes de Requejo le trasladan que Peleteiro piensa que la relación está "desgastada". Sin embargo, en Etemovic existirían pensamientos de infidelidad.

"Ella sospecharía de terceras personas y considera que en momentos importantes como el fallecimiento de su padre, Jota [Peleteiro] no habría estado a la altura", comparte Requejo.