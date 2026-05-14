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¡Lo nunca visto! 'El precio justo' celebra su programa 100 enfrentando a dos concursantes por 'El escaparate final'

¡Lo nunca visto! 'El precio justo' celebra su programa 100 enfrentando a dos concursantes por 'El escaparate final'
'El precio justo'. Telecinco.es
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Hoy se celebra un día muy especial en 'El precio justo', el concurso cumple 100 programas y Carlos Sobera y Tania Medina lo celebran por todo lo alto con invitados especiales, grandes regalos y lingotes de oro, pero lo más importante, en esta ocasión, dos concursantes se enfrentarán por 'El escaparate final' y solo uno podrá llevárselo si acierta el precio exacto.

Los afortunados en llegar hasta 'El escaparate final' tras lograr vencer a todos sus contrincantes en la ruleta final han sido Luis y Asun, que han conseguido un margen de 500 euros y han tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

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Después de ver los premios expuestos, los concursantes han tenido que apuntar cada uno en una pizarra la cifra que piensan que conforma el escaparate final, y tras pensárselo mucho, toman una decisión. Asun se pronuncia primero: ''He hecho todos los rituales de la suerte, Carlos, 16.500 euros'', después Luis da su cifra: ''23.500 euros'', y Asun le anima: ''Bueno, a lo mejor se lo lleva''.

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Los dos concursantes esperan nerviosos tras decir sus respectivas cifras a que el panel avance o retroceda y finalmente Carlos Sobera anuncia el precio justo: ''22.012 euros, Asun no llegó y Luis se pasó'', por lo que ninguno de los dos concursantes consigue llevarse 'El escaparate final'.

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