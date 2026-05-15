La concursante de ‘El precio justo’ se deja aconsejar sobre el precio de un excelente vinagre de Jerez y termina despeñada

¡Lo nunca visto! 'El precio justo' celebra su programa 100 enfrentando a dos concursantes por 'El escaparate final'

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Nazaret tenía en juego un impresionante aspirador inteligente, pero para conseguirlo y recoger todos los pelos de su gata, se tenía que enfrentar al juego ‘El precipicio’ y evitar que Tania acabara despeñada. Algo que ha intentado conseguir siguiendo los consejos de una señora del público, quién casi termina en mitad del plató al grito de: “¡Qué baje la señora!”.

Nazaret ha estrenado banda sonora del público y ha jugado a ‘El precipicio’ con mucha ilusión. Se ha visto un poco perdida a la hora de elegir el precio exacto de los productos, pero ha pedido ayuda al público y la cosa iba bastante bien. A solo cuatro números de que la muñeca alpina con la cara de Tania saltara al vacío, la concursante tenía que adivinar el precio de una lujosa botella de vinagre de Jerez.

La concursante no tenía ni idea. Ha comenzado diciendo 34€, pero al ver a una mujer del público, abanico en mano, muy convencida de que era más caro, no ha dudado en seguir su consejo. ¿Ha acertado? ¿Se ha llevado Nazaret el robot inteligente? Dale al PLAY y descubre por qué ha terminado Carlos Sobera coreando eso de: “¡Qué baje la señora!”.

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