Alexis quiere disculparse con su madre por haberla hecho sentir culpable de su dura infancia

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Ninfa no sabe qué hace en 'El diario de Jorge'. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez le muestra un mensaje que le hace pensar quién le ha podido traer al programa.

"Mi infancia fue traumática. Me sentí solo y fui infeliz", así aparecía en la pantalla. Un mensaje que viene de su hijo Alexis, a quien tuvo que dejar en Paraguay con tan solo tres años.

Y, aunque tres años después tuvo que rogar a su padre poder traérselo a España, lo cierto es que Alexis confiesa que se acostumbró a su ausencia.

Asegura no tener ningún flashback de su reencuentro con ella, pero sí recuerda sentir felicidad de poder volver a estar con ella. No obstante, con su padrastro y, consecuentemente con su madre, hubo "ciertos roces" con el paso del tiempo.

Y es que con 10 años, a causa de los trabajos de los mayores, tuvo que hacerse responsable de su hermano pequeño viviendo algunas situaciones que le producían "miedo" al tener que tomar decisiones a esa corta edad. Unas responsabilidades que crecieron con el nacimiento de un nuevo hermano.

El invitado considera que "en parte" por su culpa, su madre se siente culpable de esta infancia: "Le he hecho muy responsable de todo cuando no tenía el 100% de la culpa". Y, como nunca han hablado del tema en persona, decide traerla al programa.

Las disculpas de un hijo

Al entrar en plató, madre e hijo se abrazan entre lágrimas mientras se susurran que se quieren. Al sentarse, Alexis se abre con Ninfa: "Quiero decirte que te quiero, cosa que no te digo mucho. Quiero pedirte perdón por el calvario que te he hecho pasar de joven porque no miré palabras o consecuencias e hice daño. Quiero decirte que no tengo nada que perdonarte porque hoy entiendo que lo has hecho lo mejor que has podido con las herramientas que tenías y que hoy en día lo sigues haciendo lo mejor que puedes también".

Sin embargo, Ninfa considera que la que tiene que disculparse es ella: "Le he cargado de responsabilidades que no debería pero fueron situaciones un poco duras para mi que tampoco justifican. El que me tiene que perdonar es él, en ningún momento fue porque no lo quería".