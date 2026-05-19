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Nadia perdió hace más de un año a su marido, con tan solo 44 años, tras 21 años de relación, una pérdida que no ha logrado superar. Sus grandes apoyos han sido sus dos hijos, especialmente su hija Aylén y viene a 'El diario de Jorge' para agradecerle todo lo que hace por ella.

Nadia explica que su hija también lo está pasando mal: “Le hace falta su padre, ellos tenían muy buena relación, siempre fue muy consentida por él y le hace mucha falta”. Además, añade que la joven ahora tiene miedo de perderla también a ella.

Pese a todo, su hija se ha convertido en uno de sus mayores apoyos: “Es mi pilar fundamental, no solo conmigo también con su hermano. Se hace cargo de la casa, nos hemos mudado y ella se queda en casa cuidando de su hermano, lo lleva al colegio...”.

Nadia: "Para mí no hay persona más importante en este mundo a quien yo le tenga que dar las gracias"

Nadia quiere agradecerle todo lo que está haciendo por ellos: “Quiero agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros y valorarla porque es muy valiente y está siempre a mi lado cuidándome a mí y a su hermano”.

Cuando Aylén entra en el plató, Nadia le dedica unas bonitas palabras a su hija: “Para mí no hay persona más importante en este mundo a quien yo le tenga que dar las gracias. Tú y tu hermano sois las personas que hacen que yo me levante cada día. Todo lo que estás haciendo por nosotros, lo valiente que eres, y quiero valorar tu trabajo y sacrificio”.