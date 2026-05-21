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A Irene Rosales y Kiko Rivera les queda muy poco para volver a verse. Será el próximo 28 de mayo cuando una y otro se reencuentren, aunque será en los juzgados.

Ambos han sido citados como testigos en el caso del exvigilante de seguridad del Hospital Virgen del Rocío que denuncia un despido improcedente tras poner en cuestionamiento la gestión del centro cuando el DJ fue ingresado por un icuts en 2022.

Juan Carlos, el exvigilante, fue despedido cuando supuestamente salió a la luz que habían hecho "tratos de favor" al DJ en el centro, y que por lo tanto en la sala en la que estaba ingresado existía más control que en otras. "Toda urgencias se queda sin controlar", explicó a nuestro programa.

Así ha reaccionado Irene Rosales a su citación como testigo

Ahora, Kiko Rivera e Irene Rosales se verán las caras por este lío judicial. La colaboradora ha reaccionado al anuncio. "No me ha llegado ninguna notificación a mí, ni a mi abogado ni a mi casa. Es la primera información que tengo de todo esto", expresa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Rosales ha querido aclarar que, con respecto al caso judicial, "no hubo trato a favor ninguno". "Si nos teníamos que cambiar nos íbamos fuera", manifiesta.