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Tensión familiar en entre el torero Pepín Liria con sus dos hijas. Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana', compartía en 'El tiempo justo' que el noviazgo del diestro con Drágana, una cantante, deportista y activista 30 años menor que él, ha generado un gran cisma en su entorno.

Las hijas del torero rompen su silencio

Sin embargo, en el programa de Telecinco hemos podido saber que este no es el único motivo por el que la relación se encuentra dinamitada en la actualidad. La periodista Leticia Requejo ha sido quien ha podido charlar con María y Jara, las dos hijas del torero. Recordemos que una de ellas, la primera, se casa a principios de junio y ha llegado a no invitar a su padre al evento por sus desencuentros.

Jara, su hija pequeña, le traslada a Leticia Requejo que el cisma "viene desde hace años". Además, le detalla que "su padre no ha cumplido en muchos apectos". Eso sí, afirma que su puerta está "abierta" a que algún día se reconcilien.

No piensa lo mismo María, que prefiere que su padre "haga su vida por su lado". "Es un capítulo que le hace muchsimo daño y prefiere dejar las cosas como están", comparte Requejo.