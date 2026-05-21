"Estamos súper orgullosos y emocionados", confesaba Ana Rosa Quintana en directo al hablar con su compañera de cadena

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En un momento espontáneo y cargado de cariño, Ana Rosa Quintana ha mandado un mensaje de admiración y ánimo a Patricia Pardo antes de comenzar el programa 'Vamos A Ver'. Pardo se enfrentará el 8 de junio a uno de los momentos más importantes de su carrera al presentar junto a su marido, el también presentador Christian Gálvez, el gran encuentro con el Papa León XIV en Madrid.

"Estamos súper orgullosos y emocionados", confesaba Ana Rosa Quintana en directo. "No sé exactamente cuál va a ser vuestro papel, pero ser presentadores en un acto importantísimo como es el encuentro del Papa con fieles en el Santiago Bernabéu”.

Las palabras pillaron por sorpresa a Patricia Pardo, que no pudo ocultar su emoción. “Muchísimas gracias, es un honor viniendo de ti”, respondió visiblemente emocionada. La presentadora aseguró además que intentará estar “a la altura” de una cita tan importante y confesó que, durante ese día tan especial, recordará “muchas cosas vividas durante tantos años” junto a Ana Rosa.

El momento terminó con una Ana Rosa divertida al ver a Patricia emocionarse en pleno arranque del programa: “Ay, qué emocionado y todo ahora… Soy de lágrima fácil”, comentaba entre risas antes de dar paso a su programa.

Un reto histórico en el Santiago Bernabéu

Patricia Pardo y Christian Gálvez serán los encargados de conducir el gran encuentro con el Papa León XIV durante su esperada visita a Madrid el próximo 8 de junio. El evento, que tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, reunirá a miles de fieles en una jornada histórica.

La presentadora ha explicado anteriormente que sienten “el peso de la responsabilidad” porque quieren hacerlo “muy bien” y estar a la altura de la confianza depositada en ellos. “Todo el mundo sabe que somos profundamente creyentes y nos hace una ilusión que no os podéis ni imaginar”, ha añadido.

Aunque acostumbrada a la televisión diaria, Patricia reconoció que enfrentarse a un estadio lleno impone respeto. “Estoy acostumbrada a que la gente esté desde casa, pero no con público. Da un vértigo estar ante 60.000 personas...”, confesó. Eso sí, admite que los nervios siguen presentes: “Yo lo disfrutaré, pero después, porque de momento estoy un poco nerviosa”.

La periodista ha asegurado que ya tiene todo preparado para la gran cita. “Soy Virgo y de la primera quincena de septiembre… Lo tengo preparado todo pero de verdad”, bromeó. Además, explicó que tanto ella como Christian Gálvez están trabajando para dar un toque más personal al guion del evento: “Creo que si tienes que improvisar, lo haces mejor si antes lo has preparado”.