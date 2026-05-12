Irene Rosales desvela la petición que le hizo a su familia tras la pulla de Kiko Rivera

Ana Carrillo 12 MAY 2026 - 17:49h.

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A Kiko Rivera le han preguntado qué opina sobre las declaraciones de Irene Rosales, que afirmó que la familia Pantoja es una "familia desestructurada", y él ha dicho: "¡Como me ponga yo a hablar de familia me quedo solo!". Un comentario que se ha entendido como una pullita a la exconcursante de 'GH DÚO', que ha respondido a su expareja en 'El tiempo justo': "Yo nunca he pisoteado a mi familia ni le he faltado el respeto a mi familia y yo lo que he podido hablar de la familia de mi marido ha sido confirmar o desmentir cosas que han salido de su boda".

La sevillana ha asegurado que, hasta que Kiko quiso desligarse de los Rosales en diciembre de 2025, sus cuatro hermanos han estado ayudando y acompañando al hijo de Isabel Pantoja. "Yo le pedí a toda mi familia que por favor no le dejasen solo y preferí yo incluso apartarme de mi familia", ha desvelado Irene, que ha recordado que los Rosales Vázquez siempre han estado apoyándolos a los dos cuando eran una familia y que, después, siguieron apoyándolo a él porque ella así se lo pidió a todos.

"Mi familia siempre ha estado para él, pero él le ha retirado la palabra a toda mi familia. El último mensaje que le escribe a mis hermanos en Navidad es recordándoles que él era su familia, pero de un día para otro decidió que quería romper el contacto", ha explicado Irene Rosales, que también ha asegurado que todos los miembros de su familia han aceptado la decisión del DJ, pero que no va a pasar ni un comentario sobre los Rosales por parte de su ex: "No le voy a permitir ni una".

Responde a Isa Pantoja

Irene Rosales también ha respondido a las declaraciones que su excuñada, Isa Pantoja, hizo sobre ella en '¡De viernes!', donde dijo que le había gustado que la sevillana le mostrase su empatía y donde resaltó que sus problemas en el pasado siempre habían tenido como origen a Kiko Rivera.

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"Yo también a ella le deseo lo mejor y lo que dice ella es verdad, que todos los malentendidos que hemos tenido ha sido con su hermano", ha comentado tras ver las imágenes de la exconcursante de 'Supervivientes'. La colaboradora de 'El tiempo justo' también ha explicado que entiende que Isa no quiera retomar la relación con Isabel Pantoja si no va a ser una reconciliación estable para que "no le perturbe su paz mental".