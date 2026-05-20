Ana Carrillo 20 MAY 2026 - 17:56h.

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En redes sociales, Gloria Camila y Álvaro García presumen de relación tras haber estado separados durante unos meses a finales del año pasado después de la salida de la colaboradora de 'Supervivientes All Stars'. Al hablar en 'El tiempo justo' de la boda de Rocío Crusset, hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, los colaboradores le han preguntado a Gloria si ella también quiere casarse.

"A mí también me encantaría casarme, yo siempre lo he dicho... Así que si hincan rodilla, yo me dejo llevar", ha comentado la hija de Ortega Cano, lanzando así una indirecta a su pareja. Ha sido entonces cuando Luis Pliego le ha preguntado si tiene claro el lugar en el que se casará cuando llegue el momento y ella ha revelado los tres lugares que baraja en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

Responde a las críticas por su vídeo con su novio

La colaboradora ha tenido que abordar un tema menos agradable y es que ha recibido muchas críticas en los últimos días por compartir un vídeo con su novio en el que ella aparece tan solo con un culotte y medias al comienzo del mismo y luego el cantante le ayuda a vestirla con un traje de flamenca para asistir juntos a la Feria de Jerez.

La tía de Rocío Flores ha explicado que, pese al revuelo generado, no se ha planteado en ningún momento borrar el vídeo: "No se si ofendiíó a alguien, pero a quien no le guste que no mire. Necesitaba que Álvaro me subiera el vestido y me pareció un vídeo bonito, fin". Sus compañeros le han mostrado su apoyo, como César Muñoz, que le ha dicho que está "fantástica" y que suba "lo que le dé la gana" a sus redes sociales.