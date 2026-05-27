El rosario bendecido, correspondiente al pontificado de León XIV, que les han regalado: "Lleva el escudo papal y su lema: 'Todos somos uno en Cristo'"

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Patricia Pardo y Christian Gálvez han vivido en el Vaticano una jornada que no olvidarán. La pareja ha asistido a una de las primeras audiencias públicas del Papa León XIV y lo hizo desde un lugar privilegiado, a escasos metros del Pontífice, en una experiencia que ambos definieron como “muy especial” y cargada de emoción, así lo han comentado en la conexión con el programa 'Vamos a ver'.

La presentadora ha recordado que hace apenas un año de que había estado en la capital italiana cubriendo el cónclave y la proclamación del nuevo Papa. “Fue un momento de un entusiasmo y una euforia bestial”, explicó. Sin embargo, esta vez la experiencia tenía un componente aún más íntimo al compartirla junto a su marido. “El hecho de poder estar esta vez contigo, a tu lado… ha sido muy especial”, ha confesado emocionada, dirigiéndose a Christian.

El rosario bendecido que les han regalado: "Lleva el escudo papal y su lema: 'Todos somos uno en Cristo'"

La pareja ha acudido a la audiencia sin grandes expectativas, pensando que asistirían como un público más. Sin embargo, al llegar vieron que ocuparían un lugar destacado junto al escenario principal. “Llegamos y nos encontramos con que estábamos allí, a su derecha, siguiendo la liturgia y emocionados, abrumados y felices”, ha relatado Pardo.

La emoción de ambos también se ha evidenciado cuando han mostrado el regalo que han recibido durante la audiencia: un rosario bendecido correspondiente al pontificado de León XIV. “Es el rosario de su pontificado, que lleva el escudo papal y su lema: ‘Todos somos uno en Cristo’”, explicó Pardo, visiblemente ilusionada.

Además del encuentro con el Papa, la pareja ha podido compartir tiempo con miembros de la Guardia Suiza y con responsables del dispositivo de seguridad que participarán próximamente en el evento previsto en el estadio Santiago Bernabéu. “Han sido encantadores”, ha asegurado Christian tras conversar con el comandante Christoph Graf.

La primera noche lejos de su hijo

Patricia Pardo ha reconocido que esta ha sido la primera noche que pasa lejos de su hijo pequeño, Luca, de dos años y medio. “Nos costó mucho, mucho”, han admitido. Christian Gálvez ha puntualizado "Las primeras veces... o las disfrutas muchísimo, o las sufres muchísimo".

Este miércoles, la pareja se ha desplazado hasta Roma para reunirse con el pontífice en el Vaticano. Desde allí, ambos nos han contado cómo ha sido este momento tan especial y, aunque reconoce la importancia del viaje, no ha ocultado las ganas de regresar cuanto antes para reencontrarse con el pequeño. “Lo echo muchísimo de menos, estoy deseando volver para abrazar al niño”, ha confesado.

La pareja también habló sobre el importante papel que desempeñarán el próximo día 8 de junio en el gran evento del Bernabéu, una responsabilidad que afrontan “con humildad y gratitud”. “Es algo que no podíamos ni imaginar ni soñar”, han asegurado, aunque evitaron desvelar demasiados detalles.