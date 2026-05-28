'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Como no podía ser de otra manera, la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha centrado su editorial diario en la trama de corrupción provocó la entrada a la sede del PSOE de la UCO.

Ana Rosa Quintana ha arrancado: "Buenos días. Las cloacas del amor. Este podría ser el título de la biografía del presidente. El auto del juez Pedraz señala que el PSOE activó la máquina del fango un día después de que Sánchez escribiera su carta a la ciudadanía tras la imputación de su mujer. Tras escribir aquello de "soy un hombre profundamente enamorado" se puso en marcha la fontanería de Ferraz. Cinco días de reflexión en los que el partido que gobierna en una democracia europea moderna como es la española pusiera en marcha un grupo mafioso. El magistrado que lleva el caso 'fontaneros' señala que el PSOE pagó más de 188.000 euros a las cloacas con facturas falsas para sobornar, amenazar, amedrentar y extorsionar a jueces, fiscales y policías que investigaban a la mujer del presidente y al partido".

Ana Rosa Quintana: "Las cloacas del amor. Este podría ser el título de la biografía del presidente"

La presentadora ha continuado: "Por primera vez un juez señala que "el one", el número uno, presuntamente estaba al tanto de todo. Decía Michael Corleone en El Padrino: "¿Quién dice que no se puede matar a un policía?" Ahora se demuestra que quisieron matar civilmente al teniente coronel Balas, pero a esta mafia les ha saldio el tiro por la culata porque han acabado todos imputados. Hasta 22 veces se reunió Cerdán con Leire en Ferraz. Esto va más allá de la financiación ilegal, porque estamos ante el pago a sicarios, ante enemigos de la democracia que metían cabezas de caballo en las camas de los investigadores. Ni Mario Puzo fue tan lejos".

"Los socios ahora dicen que solo pedirán elecciones si hay sentencia firme. Junts ayer preguntó por los impuestos a los regalos en las bodas y el PNV por el estatuto del becario. Ayer en las redes ironizaban señalando que la próxima línea roja será el tráfico ilegal de órganos en Ferraz. ¿Adónde tenemos que llegar? Solo se necesitan 4 votos para que salga adelante una moción instrumental que nos permita votar. ¿Es que no hay 4 diputados decentes en el Congreso? El simulacro de incendio de ayer en el Congreso no fue una metáfora. La legislatura arde mientras el presidente tocaba la lira en Roma, como Nerón. Y en el registro de Ferraz, un violinista amenaza con la música de Titanic", ha sentenciado.