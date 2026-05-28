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Se buscan herederos. Toñi ha hecho un llamamiento para localizar a dos personas, que aún no han sido identificadas, que aparecen en su herencia familiar.

La herencia de la abuela de esta mujer de Córdoba fue pasando de primo en primo, hasta terminar repartiéndose entre un montón de familiares. En el año 2023, uno de esos primos falleció y aparecieron en su testamento dos herederos desconocidos de los que nadie sabe en su entorno.

Un piso, una parte de una finca y dinero: lo que les corresponde a los herederos

Y la urgencia por dar con esas personas es clave, ya que sin ellos ni Toñi ni más familiares podría recibir la parte que les corresponde. La herencia, por tanto, se encuentra paralizada.

Toñi pide así que esos dos individuos contacten con ella. Había un tercero que tampoco fue identificado, peropudieron dar con él de un momento a otro. "Uno de ellos ya lo hemos localizado, porque vive al lado de mi casa", relata en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

Lo que van a recibir esas personas, según detalla toñi, será una casa, una parte de una finca y dinero. Los dos herederos sin identificar son: Manuel E.M y Rafael P. N.