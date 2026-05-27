La hija de Pepa Flores actualiza el estado de salud de la artista

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Tras publicar 'Semana' que existía preocupación por el estado de salud de Pepa Flores, muchos han sido quienes se han intersado por saber cómo se encuentra la mítica actriz y cantante.

Según detalló Jorge Borrajo en 'El tiempo justo', la malagueña no estaría atravesando un buen momento. Su estado de ánimo es, citando las fuentes que maneja el periodista, "bastante bajo". La muerte de su marido, Massimo Strecchini, le provocó una profunda tristeza de la que aún le está costando salir.

Joaquín Prat, tras la aclaración de la hija de Pepa Flores: "Nos alegramos enormemente"

Celia, su hija, ha decidido aclarar cómo se encuentra su madre tras la preocupación generalizada por su estado. "La señorita está fantástica, para toda la información que nos llega", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Joaquín Prat, presentador del programa de Telecinco, ha reaccionado a sus palabras. "Nos alegramos enormemente", lanza el periodista.

Borrajo asegura que "este vídeo es totalmente compatible con lo que publica 'Semana'. El colaborador aclara que su malestar no es físico, sino más bien mental por esa gran pérdida que parece que no termina de superar. "La primera decisión fue el que se fuera a vivir con una de sus hijas, que es Celia", expresa.