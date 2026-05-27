Miguel Salazar Madrid, 27 MAY 2026 - 16:56h.

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Clara lleva okupando presuntamente durante 9 años la casa de su madre, Otilia. La situación entre su entorno familiar está sobrepasando los límites. Su hermana, María del Mar, ha pedido que se mache de la vivienda antes de que se la embarguen y su madre pueda perder todos los bienes.

Tensión en la familia por una casa okupada

Otilia avaló la casa tras una herencia. Es decir, sus hijas podían tener derecho a hacerse con la casa pero fue Clara quien empezó a vivir en ella. "Ahora no me voy porque estoy buscando casa, no me voy a quedar en la calle", contesta Clara a la petición de María del Mar.

Parece que la mujer tiene intenciones de mudarse, aunque todavía no lo ha hecho. "Vine aquí porque tu abuela lo consintió, aquí están los papeles", le traslada a otro familiar en 'El tiempo justo'.

Este mismo le avisa con lo que puede pasar tras dejar una deuda de 90.000 euros. "Se queda tu madre debajo de un puente viviendo, se queda sin esto, sin la casa de Móstoles...", le lanza como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.