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Paloma Lago ha reaparecido 16 meses después de que empezase un conflicto judicial con el exconselleiro de la Xunta de Galicia Alfonso Villares, al que denunció por presunta agresión sexual. La presentadora ha concedido una entrevista al tabloide '¡Hola!' donde habla sin tapujos de la causa que ya ha sido archivada de forma provisional.

"Ya no tengo que callar más. Se han dicho muchas cosas que no corresponden con la realidad", lanza como hemos podido ver en 'El tiempo justo'. Lago cree así que "verdad solo hay una". "He aprendido que es muy reducido el grupo de personas en las que puedes confiar", apostilla.

"Me llevaron de inmediato al hospital": sus primeras palabras tras meses de silencio

Además, la presentadora detalla cuáles han sido los datos que considera que no han sido correspondidos con lo que ella vivió hace un año y medio. "Por ejemplo, fue mi hijo quien llamó al 061 y a la Policía Nacional. Y otro ejemplo es que, tras el aviso de mi hijo, los servicios sanitarios en la ambulancia me llevaron de inmediato al hospital custodiada por la policía", relata.

La causa por ahora ha sido archivada provisionalmente, lo que quiere decir que se reabriría en caso de que aparezcan nuevos indicios o pruebas de las acusaciones contra Villares.