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Los movimientos de Kiko Rivera en Cantora están dando de qué hablar. Almudena Porras, la guardesa de la finca, daba a conocer un duro episodio en el que el DJ y su pareja, Lola García, eran los protagonistas. Según se pudo ver en unas imágenes que salieron a la luz en el programa '¡De Viernes!', Rivera y su novia forzaban la cancela y se enfrentaban a Porras.

Ahora bien, su llegada a la finca tenía un por qué. Tal y como detalló la periodista Leticia Requejo en 'El tiempo justo', Kiko Rivera se llevó una maleta con documentación. Pero hay más novedades que ha traído la colaboradora Sandra Aladro.

Así intentó ocultar el DJ el traslado de "7 cabezas de toros"

Según explica, Kiko Rivera habría cogido pertenencias de Cayetano y Fran Rivera que heredaron de Paquirri, su padre. "Kiko Rivera hace que se colquen unas furgonetas pegadas a la salida de la casa para que se carguen sin que se vea lo que se está cargando", relata en base a lo que desveló la guardesa de Cantora.

En esos vehículos, el hijo de Isabel Pantoja llegaba al menos "7 cabezas de toros" que se encontraban en el salón principal de la finca y que eran de Paquirri. Una de ellas, "la del toro de la buena suerte", era para la familia Rivera Pérez y la otra "para los Rivera Ordóñez", según Sandra Aladro.