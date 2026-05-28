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Entre Irene Rosales y Jessica Bueno hay algo en común: ambas son exparejas de Kiko Rivera y tienen además hijos con él. Por primera vez en un plató de televisión, las sevillanas se han reencontrado en 'El tiempo justo' y han recordado su pasado sentimental con el DJ.

Rosales ha sido muy clara. Cree que al hijo de Isabel Pantoja puede llegar a no recibir con buenas maneras el histórico encuentro. "Puedo entender que le pueda molestar a Kiko y a Lola", traslada como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Así ha sido el histórico encuentro

Además, esta aclara que no tiene "ningún problema" con Jessica Bueno a la hora de coincidir. La modelo detalla que no tiene "por qué" ser "amiga" ni "íntima" de Irene Rosales. "No se ha dado una amistad", detalla en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

Bueno y Rosales han asegurado que ambas conocen mutuamente a sus hijos. "Lo que siempre hay que ciduar es el bienestar de los niños", explica Jessica Bueno. Eso sí, han reconocido que en varios momentos no han tenido ningún tipo de relación. "Alguna vez no nos hemos llevado, no ha habido trato", realta Irene Rosales.