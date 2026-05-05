Ana Carrillo 05 MAY 2026 - 18:37h.

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Antes de que se emitiese el scoop de Isa Pantoja en '¡De viernes!', Irene Rosales entonó el 'mea culpa' en 'El tiempo justo' y aseguró que había momentos en los que se había "equivocado" y que había "sufrido" la mala relación entre Kiko Rivera e Isa Pi. En su entrevista, la hija pequeña de Isabel Pantoja habla de su familia y también de Irene, preguntándose si su excuñada sigue ahora defendiendo al DJ.

La sevillana ha vuelto a repetir que se equivocó en ciertos momentos y le ha pedido disculpas a Isa por su actitud, además de subrayar que no la culpa por no haberse interesado por ella en el momento en el que murieron sus padres porque ellas no tenían relación. Además, ha analizado la forma en la Isa habla de los Pantoja y ha comentado que cree que está "sanada": "Se ha dado cuenta de cómo es su familia".

Una frase que ha llamado la atención de Joaquín Prat, que le ha pedido que la desarrollase más. La exconcursante de 'GH DÚO' ha explicado que se refiere a que Isa ya ha entendido que en su familia es normal no contarse las cosas abiertamente y no enfrentar los problemas sin intermediarios.

Alexia Rivas, que es amiga de Isa Pantoja, le ha agradecido a Irene Rosales que haya hecho autocrítica pero ha querido matizar que la exconcursante de 'Supervivientes' no está "sanada" porque es muy difícil seguir hacia adelante con la herida del doble abandono: "A Isa la han abandonado dos veces, su madre biológica y la madre que la eligió como madre". "Sí, eso dijo ella", ha apostillado Antonio Rossi, recordando que en una entrevista previa concedida en '¡De viernes!' Isa ya dijo que se sentía doblemente abandonada.

La reacción de Jessica Bueno

Isa Pantoja también habló en su scoop de Jessica Bueno, a la que criticó por recurrir a la mala memoria para no abordar los episodios más polémicos que conoció durante su relación con Kiko Rivera, como el del ginecólogo o el de la manguera.

Ayer, la modelo respondió a la que fuera su cuñada, diciendo que no se acordaba, pese a que así fue, de haber acompañado a Kiko a llevar a Isa al ginecólogo cuando tenía 16 años para comprobar si había perdido la virginidad y que de lo único de lo que se acuerda es de lo que le contaron los Pantoja.

"Lo único que recuerdo es que ella siendo menor de edad había mantenido relaciones sexuales y que su familia la quería proteger y querían llevarla al médico para que todo estuviese bien con ella, es lo único que a mí se me contó", desveló Jessica Bueno.