Las imágenes más espeluznantes de la despedida de soltera de Makoke: tensión, gritos y un casi desmayo

Antía Troncoso 31 MAY 2026 - 18:33h.

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Anoche, varios compañeros del equipo de 'Fiesta' se reunieron para celebrar la despedida de soltera a Makoke. Esta tarde, hemos podido ver las espeluznantes imágenes de esta celebración en la que el caos se apoderó por completo de la velada, convirtiéndola en una auténtica pesadilla. Tanto es así que, desde entonces, el programa no consigue ponerse en contacto con Makoke. ¿Qué ha ocurrido? ¿Está enfadada?

La que tenía que ser una noche de lo más especial y emotiva para la colaboradora de televisión (que en los próximos días pasará por el altar para darse el 'sí, quiero' con su novio, Gonzalo Hernández) junto a sus compañeros de 'Fiesta', terminó convirtiéndose en una velada marcada por los nervios, gritos e, incluso, un casi un desmayo.

Pánico total en la despedida de Makoke

Y es que Makoke no se imaginaba el tipo de despedida que sus compañeros le habían organizado: un pasaje del terror que terminó desatando escenas de autentico pánico entre los asistentes. ¡Dale al play y no te pierdas las imágenes de este terrorífico momento! Pero el susto no ha terminado aquí, ya que, desde los acontecimientos, Makoke se ha esfumado.

En las imágenes que ha mostrado el programa de la despedida, se ha podido ver a una Makoke completamente fuera de sí. Al borde de las lágrimas, la colaboradora de televisión comenzó a golpear la puerta del local a los gritos de "¡Sacarme de aquí! No tiene gracia". Tal fue su reacción que, incluso, el director del local advirtió de que tendrían que parar porque iba a terminar rompiendo el mobiliario. Tras esto, la famosa se fue en un taxi y no hemos vuelto a saber nada de ella.