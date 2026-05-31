Fiesta 31 MAY 2026 - 16:51h.

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Este fin de semana Alejandra Rubio está de enhorabuena. La hija de Terelu Campos firma ejemplares en la Feria del Libro de Madrid y lo hace bajo una grandísima expectación. Han sido muchos los que se han acercado hasta su caseta para que la influencer les firme un ejemplar de 'Si decido arriesgarme'.

Una de estas personas no es otra que nuestro colaborador, Pipi Estrada. Pese a que Pipi y Terelu no acabaron demasiado bien cuando pusieron fin a su relación, lo cierto es que el colaborador de 'Fiesta' siempre ha asegurado guardarle a la hija de su ex un gran cariño.

Pipi no ha desaprovechado la oportunidad de felicitar a Alejandra en persona y se ha trasladado hasta la Feria en la que Alejandra firmaba ejemplares. En medio de una enorme nube de periodistas Pipi lograba hacerse un hueco y entregarle a la escritora su libro: "Ha sido súper amable y me lo ha firmado".

Terelu Campos, molesta con la presencia de Pipi Estrada

Quien no ha sido tan amable con Pipi es Terelu Campos. A la madre de la escritora no le ha hecho demasiada gracia que su ex acudiera al stand de Alejandra y se lo hacía saber ignorándole completamente. Terelu y Pipi han protagonizado un surrealista momento cuando ella, que se encontraba atendiendo a los medios, hacía oídos sordos a las preguntas del colaborador pese a tenerle justo al lado.