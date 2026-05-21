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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, que un vez más ha fijado su atención en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Buenos días. El héroe del PSOE tenía los pies de fango. Igual que San Pablo cuando se cayó del caballo, han sido cegados camino de Damasco por una luz celestial en forma de auto judicial. Tras leerse el escrito, Sánchez tiene a sus socios y a la mitad del partido en el psicólogo. El entusiasmómetro está bajo mínimos. En palabras de Rufián, media España tiene el corazón roto al descubrir que el Bambi de Alfonso Guerra es un león. Hemos sido engañados. Tras realizar un análisis relevante del el auto, han pasado del lawfare, a calificar el escrito como muy bien argumentado y razonado. Incluso Podemos culpa al Gobierno de ceder ante las influencias de Zapatero, cuando Podemos formaba parte de ese Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "El faro moral del occidente presuntamente funcionaba con petróleo venezolano"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Pero de moción de censura ni hablar. Cómo van a quitar de en medio a Sánchez el PNV, ERC, Bildu o Puigdemont, si están consiguiendo todo lo que piden. Tienen que darse prisa porque están en tiempo de descuento. Zapatero, el hombre que susurraba al Gobierno, susurró a micrófono abierto en 2008 antes de las elecciones generales para movilizar al electorado: "Nos conviene que haya tensión". Enhorabuena, porque la cara de ayer del presidente en el Congreso no podía estar más tensa. Sánchez recurrió a la "presunción de inocencia selectiva" en su particular "José Luis, sé fuerte" cuando dijo poniéndose el dedo en la ceja: "todo mi apoyo a Zapatero".

"Es más, dijo sentirse orgulloso de Zapatero, el padrino del partido e hizo un repaso de su legado. Se olvidó de la cara B de ese legado. Gestionó de forma nefasta la peor crisis que se recuerda mientras desahuciaban a miles de familias, reformó la Constitución por la puerta de atrás, nos metió en el país a los hombres de negro, el paro ascendía a los 5 millones de desempleados y le hicieron el 15M de "no hay plan para tanto chorizo" 15 años antes de las chistorras. Premonitorio. El faro moral del occidente presuntamente funcionaba con petróleo venezolano", ha sentenciado en directo.