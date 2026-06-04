¿Qué decisión tomará Miki ante el panel que tiene frente a sus ojos?

No te pierdas a ningún participante de 'Alla tú' con los programas completos en Mediaset Infinity

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Miki viene de las islas Baleares y tiene tres niñas y una mujer. Tiene claro que el dinero que gane en ‘¡Allá tú!’ se lo gastaría inicialmente en celebrarlo con sus amigos y familia, pero el resto lo utilizaría para “quitar cuatro cositas”: arreglar su autocaravana y terminar de pagar la hipoteca, son algunas de ellas.

Al principio, la mayoría de las cajas abiertas salían con tarjetones verdes aunque por suerte no eran cuantías grandes. Sin embargo, a mitad de programa se cambian las tornas y obtiene un panel que llama la atención de la banquera, quien le ofrece un bote de 9.000 euros.

Ya llegando al final, Miki pide consejo a sus compañeros porque tiene el mismo número de cajas buenas, que de malas. El concursante toma la decisión de triturar una suculenta oferta y arriesgarse a abrir tres más.

"Lo estoy pasando fatal por lo que me pueda venir en mi casa", confiesa cuando Juanra se percata de su estado de ánimo al abrir la primera caja. La segunda y la tercera hacen que sus nervios asciendan y esté expectante ante la oferta de la banquera: 11.111.

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Ahora tiene dos opciones: plantarse o seguir adelante. El concursante tiene que tomar una difícil decisión. Si quieres ver cuál ha sido el final de su concurso, ¡no dudes en darle al video principal!