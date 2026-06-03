10.000 euros, 20 euros o la oferta de la banquera: el complicado final de Susana

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En esta entrega de '¡Allá tú!', Susana, de Tarragona, llega al programa acompañada por su hijo Guille. La concursante reconoce que no esperaba que quisiera acompañarla al plató debido a su timidez, por lo que su presencia se convierte en un apoyo muy especial durante toda la partida.

Antes de comenzar, Susana pone en marcha su peculiar estrategia. Armada con una hoja de papel con varios números apuntados que podrían guiar sus decisiones y animó a sus compañeros a hacer lo mismo. Sin embargo, solo tres de ellos le dieron sus propuestas, convirtiendo esos números en una de sus referencias durante el juego.

Juanra Bonet le presenta un panel que va desde los 0,10 euros hasta el gran premio de 150.000 euros. Si consiguiera hacerse con esa cantidad, Susana tiene claro qué haría: repartir el dinero entre su familia.

La partida no comienza de la mejor manera posible. En su primera ronda elimina directamente la caja de los 150.000 euros, aunque consigue compensarlo descartando también varias cantidades bajas. La oferta de la banquera es baja y Susana decide seguir adelante.

En la segunda ronda vuelve a vivir una situación similar. Aunque elimina cifras pequeñas, también pierde los 75.000 euros, uno de los premios más importantes del panel. Aun así, la oferta de la banquera sigue sin convencerla y opta por continuar jugando.

A medida que avanzan las rondas, la partida mantiene la misma dinámica: Susana elimina cantidades bajas, pero también algunas de las más altas, lo que provoca que las ofertas de la banquera generen cada vez más dudas. Sin embargo, la concursante sigue apostando por su intuición y rechaza una tras otra.

Finalmente, Susana llega a un desenlace de alto riesgo con solo 10.000 euros y 20 euros en juego. Es entonces cuando la banquera pone sobre la mesa una última oferta de 6.010 euros. Tras meditarlo, decide aceptarla por un motivo muy especial: "Me los voy a quedar porque no son para mí, son para mi hijo". ¿Habrá tomado la decisión correcta al aceptar la oferta de la banquera o habrá dejado escapar una cantidad mayor?