Una corazonada con el número 17 marca el desenlace de Mery, de Cantabria

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En esta entrega de '¡Allá tú!', Mery, natural de Santoña (Cantabria) y estudiante de cuarto curso de Educación Primaria, llega al programa acompañada por una persona imprescindible en su vida, su madre: "Es la persona que necesito aquí siempre conmigo". Además, trae consigo un amuleto muy especial: las bolas de bingo de sus abuelos, que utilizará durante toda la partida para elegir las cajas que irá descartando.

Antes de comenzar, Juanra Bonet le presenta el panel que va desde los 0,10 euros hasta el gran premio de 150.000 euros. Mery tiene muy claro qué haría con el dinero: pagar un máster y dar el paso hacia una vida más independiente.

La concursante arranca con buen pie. Aunque en la primera ronda elimina los 50.000 euros y los 10.000 euros, el resto de cajas contienen cantidades bajas, por lo que rechaza sin pensárselo la primera oferta de la banquera. La suerte continúa de su lado en la segunda ronda, donde consigue eliminar únicamente cajas rojas, dejando el panel cada vez más despejado de premios bajos y triturando una vez más la oferta.

Las bolas de bingo de sus abuelos guían cada decisión de Mery

Sin embargo, la situación cambia en las siguientes rondas. Mery comienza a perder cantidades importantes, entre ellas los 150.000 euros, lo que provoca que las dudas empiecen a aparecer. Aun así, decide seguir fiel a su intuición y rechaza una nueva propuesta de la banquera.

La tensión aumenta cuando, con un panel compuesto mayoritariamente por cantidades altas, elimina tres cajas verdes consecutivas y complica seriamente sus opciones. Pese a ello, apuesta por continuar y seguir luchando por los premios que quedan en juego.

Su valentía tiene recompensa y en las últimas rondas logra quedarse con solo dos cantidades sobre el panel: 7.500 euros y 15.000 euros. Es entonces cuando la banquera le plantea una propuesta: cambiar su caja por la de uno de sus compañeros.

Mery no tarda en tomar una decisión. Elige cambiar su caja porque el 17 es su número favorito, convencida de que puede traerle suerte. Pero, ¿habrá acertado con el cambio?