Lara Guerra 04 JUN 2026 - 21:25h.

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José llegó a pesar más de 180 kilos y tras un duro accidente por el que casi le tienen que amputar una pierna, los médicos no apostaron por su recuperación, sin embargo, su amiga Neli consiguió que a través del deporte saliera adelante. Se mantuvo postrado en una silla durante mucho tiempo y poco a poco consiguió cambiar sus hábitos, llegando a disfrutar al máximo del boxeo.

Después de que su entrenadora cuente su historia, José accede al plató de 'El Diario de Jorge' sin saber la gran sorpresa que le espera. En el propio plató encuentra unos guantes de boxeo que le sugieren quien puede estar detrás; pero antes, Jorge Javier no duda en preguntarle por el significado que tienen: "Me salvaron la vida, literalmente. Me ha vuelto a dar una vida nueva".

El reencuentro de José y su amiga

José descubre quién hay detrás de esto y entre lágrimas responde: ""Es mi hermana, no de sangre, pero lo es. Le debo una vida, sin ella no estaría aquí, es así. Y lo diré siempre, todo lo que hago es gracias a ella. Me ayudó en los peores momentos. No es fácil, pero el deporte es vida. Si yo puedo, todo el mundo puede"