Miguel Salazar Madrid, 04 JUN 2026 - 21:04h.

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La historia de Ana es la de una mujer que ha estado constantemente luchando por encontrar con su verdadera identidad. Siendo asociado al género masculino al nacer, a los 9 años supo que le gustaban los hombres. Pero dos años después ocurrió algo inesperado.

La menstruación le sorprendió a los 11 años

"Con 11 años sufro los síntomas de la regla", relata. Se hizo entonces una pregunta. "¿Cómo Sergio puede tener la regla?". No entendía lo que le pasaba hasta que los médicos le dijeron que eran "gases". Pero fueron transcurriendo los meses hasta que su madre pensó en que había algo más.

Le hicieron una analítica de sangre y, cuando empezó su proceso de transición años más tarde, los especialistas le confimaron que era una persona intersexual, es decir, que había nacido con las características sexuales que no se encuadran en las normas binarias de los cuerpos masculinos o femeninos.

Ana, sin embargo, recuerda con un sabor agridulce lo que le ocurrió cuando los médicos le trasladaron la noticia con la que encajó las piezas del puzle tras ese primer episodio de la regla. "¡Que tiene ovarios!", dijo uno de los especialistas en la sala del hospital en el que estaba. "Me sentí como un animal, como un alien", lamenta.

Ella tampoco sabía cómo eran sus órganos sexuales. "Tengo el clítoris desarrollado en forma de micropene. Los labios vaginales los tengo fusionados en forma de escroto y no tengo testículos, porque si no, no podría ovular", comparte.

Por un lado, Ana sintió "tranquilidad" al descubrir que era intersexual. "Ahora lo entiendo, antes no lo entendía", expresa. Pero por otro, tenía "miedo al desconocimiento".

En su largo camino donde ha vivido el rechazo de los demás, la joven decide agradecerle a su madre todo su apoyo y su amor. "Conmigo ha sufrido bullying... para ella tampoco ha sido fácil", manifiesta en 'El diario de Jorge'.