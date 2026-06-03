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Tamara y David han protagonizando un fuerte encuentro en 'El diario de Jorge'. El origen de la disputa entre estos dos amigos ha sido la infidelidad que cometió el exnovio de David con la joven.

La invitada le ha reconocido a su amigo que se besó en un baño con el que era su pareja, algo que ya sabía porque varias de sus amigas se lo desvelaron ese mismo día. Desde entonces, existía mucho distanciamiento entre ambos y Tamara le ha echado en cara a David que no tuviese el valor de hablar con él hasta este momento.

La tensa discusión

En cualquier caso, la invitada le ha aclarado que solamente fue un beso lo que hubo entre ambos. "No me acosté con él", le decía como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

En plena discusión, Tamara no ha dudado en recordar algo que hizo su amigo que le molestó bastante. "Me dejaste plantada en Barcelona por irte con un tío a f*llar", le ha lanzado. David se lo reconocía y, momentos después, ambos hacían las paces en el programa de Telecinco porque se aseguraban que se tenían todavía mucho cariño mutuo.