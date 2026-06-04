Jorge Javier Vázquez se atreve con el 'moonwalk' de Michael Jackson junto con un imitador suyo: el momentazo

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Brian tiene 23 años y viene de Alicante. Nada más llegar al plató de 'El diario de Jorge', el presentador le ha mirado sonriendo al saber que venía porque su pasión es imitar a un cantante que todos conocemos.

Victoria quiere que Brian cumpla su sueño

Jorge Javier le decía que era "idéntico" a Michael Jackson. Su pelo, su sombrero, su flow... Brian es un auténtico fan del intéprete de éxitos como 'Beat it' o 'Thriller'. El joven había sido citado por su amiga al programa de Telecinco para recibir un importante mensaje.

Victoria quiere que su amigo nunca pierda la esperanza y pueda cumplir su sueño de ser un imitador profesional de Jackson, ya que sus padres a veces no muestran su "apoyo" al cien por cien con él.

De un momento a otro, Jorge Javier Vázquez le ha pedido a Brian que se demuestre su talento con el famoso 'moonwalk'. Sin embargo, ha sido el presentador quien ha decidido también probar a hacer el baile junto a él. Han sido unos segundos de diversión en los que Vázquez no podía contener la risa.

Tras ello, Victoria le decía unas bonitas palabras. "Te queríamos decir que confíes en ti mismo, que tienes futuro, que todo llega", le lanza.