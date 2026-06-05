Carlos Sobera alucina con la historia en común con un concursante: ''El destino nos separó''

telecinco.es 05 JUN 2026 - 15:00h.

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Hoy en 'El precio justo' se ha vivido un momento muy especial entre Carlos Sobera y uno de los concursantes que ha sido llamado a jugar. José Luis, que ha bajado desde el público, no ha perdido la oportunidad de hablar con el presentador y revelarle algo que le ha dejado totalmente alucinado.

El concursante le ha contado a Carlos Sobera que, aunque ahora está jubilado, antes trabajaba de taxista en Bilbao, a lo que el presentador ha reaccionado: ''¡Hombre, en Bilbao! Alguna vez me habrás llevado'', y el concursante ha seguido: ''Me saludaste muchas veces''.

Pero José Luis ha seguido: ''No sabías por qué me saludabas, porque habíamos sido vecinos en General Varela'', y Carlos Sobera se ha sorprendido: ''¿Qué me estás contando? Es la antigua calle que existía durante el franquismo que luego se cambió a calle Guipúzcoa, que es donde yo nací''.

''Tu vivías en los pares y yo en los impares'', cuenta el concursante y Carlos Sobera se sorprende y bromea: ''¿Qué me estás contando? El destino nos separó, esto es una señal José Luis, qué bueno''.