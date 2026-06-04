Carlos Sobera protagoniza un divertido momento con un invitado muy especial: ''Cuidado, que yo huelo a perro''

telecinco.es 04 JUN 2026 - 14:15h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo!

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'El precio justo' ha recibido durante el día de hoy a un invitado muy especial y Carlos Sobera lo ha recibido con los brazos abiertos en el plató del concurso e incluso ha protagonizado un momentazo que ha provocado la risa del público.

Todo ha empezado en cuanto Carlos Sobera ha visto al gran invitado: ''Tenemos un miembro del público que se nos ha enfadado. Tenemos ahí un perrito'', y en pantalla ha aparecido Bombón, un perro que acompaña a las concursantes que forman parte de una protectora de animales y que han acudido al programa.

Justo después, Bombón se ha acercado al presentador y Carlos Sobera ha bromeado: ''Cuidado, que yo huelo a perro, bueno huelo a perro porque tengo muchos perros, no pendéis que porque soy un perro, que aquí la gente es tremenda'', y el público no ha podido evitar reír.

El presentador se ha interesado por la historia del perro y sus cuidadoras lo han explicado todo: ''Tiene las orejas cortadas al ras, es un perro que ha tenido mala vida, se merece ahora una buena vida y es que es un bombón de perro''.