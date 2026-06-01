Logo de telecincotelecinco
Logo de El precio justoEl precio justo

Una concursante se pone muy nerviosa y duda en 'El escaparate final': ''¿Se puede cambiar? Me estoy liando''

Una concursante se pone muy nerviosa y duda en 'El escaparate final': ''¿Se puede cambiar? Me estoy liando''
'El precio justo'. Telecinco.es
telecinco.es
Compartir

Esta semana en 'El precio justo', la concursante que ha conseguido llegar hasta 'El escaparate final' después de vencer a todos sus contrincantes en la ruleta final ha sido Nadina, una joven que acaba de ser madre y que está dispuesta a darlo todo por llevarse a casa los grandes premios.

Nadina ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

  • Un carro de herramientas de cuatro niveles, un cortacésped, un cortabordes, un cortasetos y una moto azada, además un soplador, un atornillador y un panel de luz led
  • Un jacuzzi hinchable y un solárium compacto
  • Un viaje a Riviera Maya de siete noches para dos personas con vuelos incluidos, estancia, seguros, traslados y régimen de todo incluido
  • Una moto deportiva
PUEDE INTERESARTE

La concursante ha prestado mucha atención a las características de todos los artículos y antes de tomar una decisión ha escuchado la opinión de su padre y su amiga entre el público. Tras pensarlo mucho, ha dado un paso al frente: ''25.000 euros''.

Después de escuchar las características de todos los artículos y ver lo que podría llevarse a casa, Mario ha echado cuentas, ha escuchado la opinión del público, y aunque ha dudado, finalmente ha tomado una decisión: ''27.500 euros'', pero se echa para atrás: ''¿Se puede cambiar? Me estoy liando'', y decide cambiar a 25.000 euros.

PUEDE INTERESARTE

Justo después la concursante espera muy nerviosa junto a Carlos Sobera y Tania Medina a que el panel anuncie el precio justo: ''32.158 euros'', por lo que Nadina no ha conseguido llevarse el gran escaparate final del concurso.

Temas