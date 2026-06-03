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Una concursante pide la ayuda de su familia en 'El escaparate final', pero no acaba de fiarse: ''Voy a hacerle caso a mi madre''

Una concursante pide la ayuda de su familia en 'El escaparate final', pero no acaba de fiarse: ''Voy a hacerle caso a mi madre''
'El precio justo'. Telecinco.es
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Mireia ha conseguido llegar hasta el gran escaparate final de 'El precio justo' después de vencer a todos sus contrincantes en la ruleta final, pero aún le queda la parte más difícil, adivinar el precio justo ¿Lo conseguirá o se irá a casa con las manos vacías?

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

  • Cesta de la compra durante un año
  • Una sauna para casa y un sillón de diseño ergonómico
  • Viaje a Bodrum, Turquía, de seis días para dos personas con vuelos, hotel y seguro incluido
  • Un coche eléctrico que alcanza los 340 kilómetros de autonomía
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Mireia ha escuchado atentamente todas las características de cada artículo expuesto y ha pedido la ayuda de su familia antes de tomar una decisión: ''¿Qué me decís?'', justo en ese momento su familia ha empezado a gritarle precios, pero no han logrado convencerla del todo y Carlos Sobera le ha preguntado, a lo que ella ha contestado con sinceridad: ''Voy a hacer caso a mi madre''.

Justo después, Mireia toma una decisión: '' Lo voy a dejar en 37.706 euros'', pero cambia de opinión: ''Vale, 27.000 euros''. Tras su decisión, Mireia espera a que Carlos Sobera anuncie la cifra exacta: '' por lo que se va a casa con las manos vacías.

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