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Mayra estaba esperando el día en que pudiese declarar todo lo que siente por Wendy, que por ahora es solamente su amiga. La joven quiere que con ella exsita algo más que una amistad, por lo que no se lo ha pensado ni un segundo y le ha dicho que le gustaría empezar una bonita historia de amor.

"El día en que te conocí me encantaste", le lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "No sé si cabe la posibilidad de que sigamos conociéndonos", continuaba Mayra.

Wendy le lanza un beso para comprobar qué siente

Wendy, al escuchar las palabras de su amiga, no daba crédito. "Os lo juro que estoy en shock", compartía ante todos en 'El diario de Jorge'. La otra aseguraba que el mundo está hecho "para nuevas experiencias" y que "no se cierra" a seguir conociendo a su amiga. Así que no se lo ha pensado y le ha pedido un beso para saber si sentía o no algo.

Tras ello, sin dar muchos detalles e insistir en que ya está conociendo a otra persona, la exmujer de Mayra entraba en directo en el programa de Telecinco. Jenny reaccionaba al momento. "Wendy, te levas una joyita. Me alegro por ti", le decía.