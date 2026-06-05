"Me decía que vestía como un 'marimacho'": Beatriz acusa a su abuela, con la que no se habla, de criticar su "físico y su ropa"

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Beatriz acusa a su abuela de haber llegado a lanzar críticas contra "su físico y su ropa". Antes de que Manuela entrase en el plató de 'El diario de Jorge', la joven de 23 años relataba que hubo una Navidad en donde no lo pasó nada bien con las palabras que escuchó por parte de su abuela.

"Enfrente de mi familia dijo que comía mucho y que dejara comida para los demás", explica a Jorge Javier Vázquez. Tras ello, la joven se fue "al baño a llorar" porque no pudo con la situación. Desde ese instante sintió en que tenía "que romper la relación" con su abuela.

Abuela y nieta vuelven a tener relación

Además de ese duro episodio, Beatriz cuenta que a solas Manuela solía "meterse" con la ropa que llevaba. "Me decía que vestía como un 'marimacho'", asegura. La joven detalla que estas acusaciones le han derivado en inseguridades y que ha llegado a necesitar ayuda de "psicólogos" y "psiquiatras" para solucionarlas.

Su abuela estaba en una sala aparte escuchando todo el relato de la joven. Cuando ha entrado en el plató del programa de Telecinco, Manuela lo ha negado todo y asegura que decidió llamarla un día para aclarar el desencuentro que tuvieron.

"Para mí no ha pasado nada", señala. Tras un tiempo sin hablarse ni tener contacto, abuela y nieta han podido hacer las paces. "Si estás ofendida te pido perdón", le ha lanzado Manuela.